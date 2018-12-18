Events

Barchart events and sessions highlight the data, tools and technology driving innovation in commodity markets. To partner with us on any future events, email us at marketing@barchart.com.

Upcoming Events

BARCHART’S GRAIN MERCHANDISING & TECHNOLOGY CONFERENCE

September 10-12, 2023
NASHVILLE, TN

Past Events

An In-Depth Look at Barchart's Agribusiness Solutions

May 18, 2023
Livestream Webinar

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Barchart Summer Ag Series

September 13-14, 2022
Chicago, IL

Barchart Summer Ag Series

September 20, 2022
St. Louis, MO

Cybersecurity for Agriculture

August 23, 2022
Livestream Webinar

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Barchart Summer Ag Series

July 14-15, 2022
Omaha, NE

Barchart Summer Ag Series

June 21, 2022
Minneapolis, MN

Barchart Summer Ag Series

June 14-15, 2022
Indianapolis, IN

Exploring cmdtyView Desktop

March 24, 2022
Livestream Webinar

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CPN Livestream Session featuring Link Data Services

January 27, 2022
Livestream Webinar

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Explore PanXchange's Latest Hemp and Animal Feed Report

October 21, 2021
Livestream Webinar

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Explore the New Features Available in cmdtyView

September 30, 2021
Livestream Webinar

View Recording

Sourcing Grain for Food Production

August 26, 2021
Livestream Webinar

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Weather Market Outlook, plus an inside look at the latest offerings

August 24, 2021
Livestream Webinar

View Recording

Grain Market Outlook, plus an inside look at the latest offerings

June 24, 2021
Livestream Webinar

View Recording

Grain Market Outlook, plus an inside look at the latest offerings

April 1, 2021
Livestream Webinar

View Recording

An In-Depth Look at Commodity APIs from Barchart

February 18, 2021
Livestream Webinar

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CPN Livestream Session featuring Urner Barry

December 16, 2020
Livestream Webinar

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Barchart’s Commodity on CME DataMine

November 19, 2020
Livestream Webinar

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CPN Livestream Session featuring PanXchange

November 11, 2020
Livestream Webinar

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October WASDE Preview and Market Update

October 8, 2020
Livestream Webinar

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2020 Yield Forecast / WASDE Preview Series

June 10, July 9, August 11, September 10, October 8
Livestream Webinar

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Summer 2020 Grain Market Outlooks and Barchart Updates

June 4, July 15, August 6
Livestream Webinar

cmdtyExchange Grain Summit 2020

September 21-23, 2020
Virtual Event

Learn More

Ethanol: Politics, Policy and Profitability | 2020 cmdtyExchange

September 22, 2020
Livestream Webinar

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Grain Market Perspectives | 2020 cmdtyExchange

September 21, 2020
Livestream Webinar

View Recording

September WASDE Preview and Market Update

September 10, 2020
Livestream Webinar

View Recording

August WASDE Preview and Market Update

August 11, 2020
Livestream Webinar

View Recording

August 2020 Grain Market Update and Barchart’s Commodity Maps

August 6, 2020
Livestream Webinar

View Recording

July 2020 Grain Market Update and Barchart’s Commodity Maps

July 15, 2020
Livestream Webinar

View Recording

July WASDE Preview and Market Update

July 9, 2020
Livestream Webinar

View Recording

June WASDE Preview and Market Update

June 10, 2020
Livestream Webinar

View Recording

June 2020 Grain Market Update and Barchart’s Commodity Maps

June 4, 2020
Livestream Webinar

View Recording

Post WASDE Market Update and Season Preview

May 13, 2020
Livestream Webinar

View Recording

cmdtyExchange Roadshow 2019

August 26, 2019
Ft. Dodge, IA

cmdtyExchange Roadshow 2019

August 27, 2019
Lincoln, NE

cmdtyExchange Roadshow 2019

August 28, 2019
Columbia, MO

cmdtyExchange Roadshow 2019

August 29, 2019
Decatur, IL

cmdtyExchange Roadshow 2019

August 30, 2019
Marion, OH

cmdtyExchange 2019

May 8-10, 2019
Chicago, IL

Livestream Series

CPN Livestream Series

Livestream Webinar

Livestream Webinar

Get an in-depth look at the leading data contributors to the commodity pricing network.

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Past Webinars

Explore the Award-Winning cmdtyView Platform

December 17, 2020

Explore the Award-Winning cmdtyView Platform
Post WASDE Market Update and Season Preview

May 13, 2020

Post WASDE Market Update and Season Preview
Commodities Market Outlook, plus an inside look at the latest offerings

April 1, 2020

Commodities Market Outlook, plus an inside look at the latest offerings
Engage Your Ag Media Audience

February 20, 2020

Engage Your Ag Media Audience
A Look into cmdtyView for Excel

January 23, 2020

A Look into cmdtyView for Excel
Barchart’s Commodity Redefined

October 10, 2019

Barchart’s Commodity Redefined
Commodities Market Outlook cmdtyView plus an inside look at cmdtyView 2.0

June 18, 2019

Commodities Market Outlook cmdtyView plus an inside look at cmdtyView 2.0
Smart Grain Buying and Selling with Barchart’s Commodity Indexes

Februrary 14, 2019

Smart Grain Buying and Selling with Barchart’s Commodity Indexes
Commodities Market Outlook for 2019 plus an Inside look at cmdtyView

December 18, 2018

Commodities Market Outlook for 2019 plus an Inside look at cmdtyView
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Explore Barchart’s Commodity Pricing Network

Access data from the leading contributors in Ag and Energy. Available over API or through cmdtyView.

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