CPN Livestream Session featuring PanXchange

November 11, 2020
Join Barchart's Head of Strategy Keith Petersen, Julie Lerner, Founder and CEO of PanXchange, and Andrew Bish, Founder and CEO of Hemp Harvest Works for an in-depth look into the Commodity Pricing Network (CPN) and the data being provided by PanXchange, the leading benchmark price provider in U.S. Hemp and the defacto benchmark price provider for U.S. Frac Sand (proppant).