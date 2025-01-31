Commodity Data and Prices
Global commodity prices and economic data delivered to you how you need it. Our APIs are fast, flexible, and easy to integrate into your workflow today.
|ID
|Content
|Frequency
|Depth
|Options
|EOD History
|Tick History
|Region
|Country
|ID
|Content
|Frequency
|Depth
|Options
|EOD History
|Tick History
|Region
|Country
|AGC_PRICES
|Black Sea Grain Prices
|1
|Last
|0
|2020-11-05
|-
|EMEA
|Pan-European
|AGINDEX
|Grain Price & Basis Indexes
|13
|Last
|0
|2014-01-02
|2018-06-04
|Americas
|US
|AGYIELD
|Production & Yield Forecasts (US)
|1
|Last
|0
|2014-03-06
|-
|Americas
|US
|AGYIELD_BP_COU
|Production & Yield Forecasts Planet (County)
|1
|Last
|0
|2024-05-01
|-
|Americas
|US
|AGYIELD_BP_CRD
|Production & Yield Forecasts Planet (Crop Reporting District)
|1
|Last
|0
|2024-05-01
|-
|Americas
|US
|AGYIELD_BP_NAT
|Production & Yield Forecasts Planet (National)
|1
|Last
|0
|2024-05-01
|-
|Americas
|US
|AGYIELD_BP_STA
|Production & Yield Forecasts Planet (State)
|1
|Last
|0
|2024-05-01
|-
|Americas
|US
|AGYIELD_SA
|Production & Yield Forecasts (S. America)
|1
|Last
|0
|2018-12-11
|-
|Americas
|US
|APEX
|Asia Pacific Exchange
|1
|Last
|2018-05-28
|-
|APAC
|Singapore
|BAG_PRICES
|Basis Agro Brazil Grain Bids
|1
|Last
|0
|2021-07-06
|-
|Americas
|Brazil
|BMF
|B3 Futures Exchange
|13
|L2
|1
|2002-04-15
|2011-10-06
|Americas
|Brazil
|BRBIDS
|Grão Direto - Brazilian Grain Prices
|5
|Last
|0
|2021-06-01
|-
|Americas
|Brazil
|BSE
|Budapest Stock Exchange
|1
|Last
|0
|-
|-
|EMEA
|Hungary
|C3
|Commodity3
|13
|L1
|0
|2018-01-01
|-
|Americas
|US
|C3_BUNKER
|Commodity3 Bunker Prices
|13
|L1
|0
|2018-01-01
|-
|Americas
|US
|CBOT
|CME Group - CBOT
|13
|L2
|1
|1978-03-03
|2008-05-04
|Americas
|US
|CFE
|Cboe Futures Exchange
|13
|L2
|1
|2004-04-02
|2009-11-24
|Americas
|US
|CFFEX
|China Financial Futures Exchange
|1
|Last
|1
|2015-12-14
|-
|APAC
|China
|CME
|CME Group - CME
|13
|L2
|1
|1978-03-23
|2008-05-05
|Americas
|US
|CMENRF
|Retail Fuel Prices (Location)
|1
|Last
|0
|2019-02-12
|-
|Americas
|US
|CMENRF_IDX
|Retail Fuel Indexes
|1
|Last
|0
|2019-02-12
|-
|Americas
|US
|CMENWF
|Canadian Rack Prices
|1
|Last
|0
|2019-12-11
|-
|Americas
|Canada
|COMEX
|CME Group - COMEX
|13
|L2
|1
|1978-02-27
|2008-05-04
|Americas
|US
|CZCE
|Zhengzhou Commodity Exchange
|1
|Last
|1
|2005-05-09
|-
|APAC
|China
|DCE
|Dalian Commodity Exchange
|5
|Last
|1
|2004-01-02
|-
|APAC
|China
|DGCX
|Dubai Commodities Exchange (DGCX)
|1
|Last
|0
|2014-03-31
|-
|EMEA
|UAE
|EEX
|European Energy Exchange (EEX) Agriculture
|13
|Last
|1
|2008-05-05
|2008-05-05
|EMEA
|Germany
|EEX_ENV
|European Energy Exchange (EEX) Environmentals
|13
|Last
|1
|2023-01-25
|2023-01-25
|EMEA
|Germany
|EEX_GAS
|European Energy Exchange (EEX) Gas
|13
|Last
|1
|2023-01-25
|2023-01-25
|EMEA
|Germany
|EEX_POWER
|European Energy Exchange (EEX) Power
|13
|Last
|1
|2023-01-25
|2023-01-25
|EMEA
|Germany
|ENDEX
|ICE Endex
|13
|L2
|1
|2010-08-16
|2021-06-04
|EMEA
|Netherlands
|EOX_CRD_OIL
|EOX Crude Oil Forward Curve
|1
|Last
|0
|2014-05-19
|-
|EOX_NAT_GAS
|EOX Natural Gas Forward Curve
|1
|Last
|0
|2011-10-26
|-
|EOX_POWER
|EOX Power Forward Curve
|1
|Last
|0
|2012-01-03
|-
|EOX_REF_PRD
|EOX Refined Products Forward Curve
|1
|Last
|0
|2014-01-23
|-
|EUIDX
|Euronext Index Futures
|13
|L2
|1
|2003-06-23
|2011-05-25
|EMEA
|Pan-European
|EUREX
|European Derivatives Exchange (EUREX)
|13
|L2
|1
|1990-11-28
|1999-06-23
|EMEA
|Germany
|EVO_NUCLEAR
|Evolution Markets Nuclear Fuel Prices
|1
|Last
|0
|2019-01-04
|-
|Americas
|US
|EVO_RECS
|Evolution Markets RECs Prices
|1
|Last
|0
|2019-01-04
|-
|Americas
|US
|EVO_US_CARBON
|Evolution Markets USA Carbon Prices
|1
|Last
|0
|2019-01-04
|-
|Americas
|US
|EVO_US_COAL
|Evolution Markets USA Coal Prices
|1
|Last
|0
|2019-01-04
|-
|Americas
|US
|EVO_US_EMSN
|Evolution Markets USA Emission Prices
|1
|Last
|0
|2019-01-04
|-
|Americas
|US
|FCC_PRICES
|FCC Daily Pulses Prices
|1
|Last
|0
|2024-09-02
|-
|APAC
|India
|FSMK_JCB_BIOFL
|Fastmarkets Biodiesel Prices
|1
|Last
|0
|2005-02-04
|-
|FSMK_JCB_FATINT
|Fastmarkets Animal Fats and Oils - International Prices
|1
|Last
|0
|2000-10-16
|-
|FSMK_JCB_FATOIL
|Fastmarkets Animal Fats and Oils Prices
|1
|Last
|0
|2000-09-15
|-
|FSMK_JCB_GRNFD
|Fastmarkets Grain & Feed Ingredients Prices
|1
|Last
|0
|2000-09-15
|-
|FSMK_JCB_HEMP
|Fastmarkets Hemp Prices
|1
|Last
|0
|2019-07-22
|-
|FSMK_JCB_HIDE
|Fastmarkets Hide and Leather Prices
|1
|Last
|0
|2001-03-01
|-
|FSMK_JCB_HIDINT
|Fastmarkets Hide and Leather - International Prices
|1
|Last
|0
|2002-05-16
|-
|FSMK_JCB_ORGN
|Fastmarkets Organic / Non-GMO Prices
|1
|Last
|0
|2014-05-09
|-
|FSMK_JCB_PROT
|Fastmarkets Animal Proteins Prices
|1
|Last
|0
|2000-09-15
|-
|FSMK_JCB_SSG
|Fastmarkets Sausage Casings Prices
|1
|Last
|0
|2000-09-13
|-
|FSMK_JCB_VEGOIL
|Fastmarkets Vegetable Oils Prices
|1
|Last
|0
|2000-09-15
|-
|GBLX
|CME Group - CME (Globex Mini)
|13
|L2
|1
|-
|-
|Americas
|US
|GME
|Gulf Mercantile Exchange
|13
|L2
|1
|-
|-
|EMEA
|UAE
|GPC_PRICES
|GPC Pulses Price Report
|1
|Last
|0
|2025-01-30
|-
|APAC
|India
|GPW
|Warsaw Stock Exchange
|1
|Last
|1
|2024-12-27
|-
|EMEA
|Poland
|GRAO_DIRETO
|Grao Direto Grain Prices
|1
|Last
|0
|2023-10-19
|-
|Americas
|Brazil
|GRBIDS
|Cash Grain Bids
|13
|Last
|0
|2008-10-02
|2018-05-14
|Americas
|US
|GRBIDSV2
|Grain Bids V2
|13
|Last
|0
|2008-10-02
|2018-05-14
|Americas
|US
|HKFE
|Hong Kong Futures Exchange
|5
|L1
|1
|1986-05-06
|2008-05-05
|APAC
|Hong Kong
|ICE
|ICE Europe - Commodities
|13
|L2
|1
|1989-07-24
|2008-05-05
|EMEA
|United Kingdom
|ICEAD
|ICE Futures Abu Dhabi
|13
|L2
|2020-06-02
|2020-06-02
|EMEA
|UAE
|ICESI
|ICE Futures Singapore
|13
|L2
|1
|2010-03-09
|2010-03-09
|APAC
|Singapore
|ICEUS
|ICE US
|13
|L2
|1
|1978-08-07
|2008-05-04
|Americas
|US
|JPX
|Japan Exchange Group (JPX)
|1
|Last
|1
|1985-11-01
|-
|APAC
|Japan
|KFE
|Korea Exchange (Futures Market)
|1
|Last
|1
|-
|-
|APAC
|South Korea
|LIFFE
|ICE Europe - Financials
|13
|L2
|1
|1982-11-04
|1999-06-21
|EMEA
|United Kingdom
|LME
|London Metal Exchange
|13
|L1
|1
|2011-12-16
|2008-05-05
|EMEA
|United Kingdom
|MATBA
|Mercado a Termino de Buenos Aires (MATBA)
|1
|Last
|2007-01-02
|-
|Americas
|Argentina
|MATIF
|Euronext Commodities (MATIF)
|13
|L2
|1
|2001-09-17
|2011-05-25
|EMEA
|France
|MCX
|Multi Commodity Exchange of India (MCX)
|1
|Last
|0
|2010-03-05
|-
|APAC
|India
|MDEX
|Bursa Malaysia
|13
|L2
|1
|2014-06-17
|-
|APAC
|Malaysia
|MEFF
|MEFF Derivatives
|1
|Last
|1992-09-29
|-
|EMEA
|Spain
|MIAX
|MIAX Futures Exchange
|13
|L2
|1
|1980-01-01
|2026-05-18
|Americas
|US
|MIAXF
|MIAX Futures Exchange
|13
|L2
|0
|2026-05-18
|2026-05-18
|Americas
|US
|MNTRL
|TMX Futures
|13
|L2
|1
|1993-04-22
|2010-04-05
|Americas
|Canada
|NCDEX
|National Commodity & Derivatives Exchange (NCDEX)
|1
|Last
|2004-07-27
|-
|APAC
|India
|NODAL_PCP
|NODAL Power Core
|13
|1
|-
|-
|Americas
|US
|NODAL_PPP
|NODAL Power Premium
|13
|1
|-
|-
|Americas
|US
|NYMEX
|CME Group - NYMEX
|13
|L2
|1
|1978-05-15
|2008-05-05
|Americas
|US
|NZD
|ASX New Zealand Derivatives
|13
|L2
|1
|2007-01-03
|2019-12-10
|APAC
|New Zealand
|NZX
|New Zealand Derivatives (NZX)
|1
|Last
|1
|2008-05-16
|-
|APAC
|New Zealand
|OMX
|NASDAQ OMX Nordic
|1
|Last
|1
|2012-01-27
|-
|EMEA
|Sweden
|OMX_POWER
|OMX Nordic Power Exchange
|13
|Last
|0
|2023-03-23
|2023-03-23
|EMEA
|Pan-European
|PRM_GLB_BIO
|Prima Markets Global Biofuel Prices
|1
|Last
|0
|2006-12-11
|-
|PRM_LOW_CAR
|Prima Markets Low Carbon Fuels and Feedstocks
|1
|Last
|0
|2014-11-12
|-
|ROFEX
|Rosario Futures Exchange (ROFEX)
|1
|Last
|2002-05-13
|-
|Americas
|Argentina
|SAFEX
|Johannesburg Stock Exchange (SAFEX)
|1
|Last
|1
|2004-01-02
|-
|EMEA
|South Africa
|SCB_BIOFUEL_EU
|SCB EU Biofuel Prices
|1
|Last
|0
|2020-04-27
|-
|EMEA
|Pan-European
|SCB_BIOFUEL_US
|SCB US Biofuel Prices
|1
|Last
|0
|2020-04-27
|-
|Americas
|US
|SCB_CPN_OTHERS
|SCB Weekly Commodity Prices
|1
|Last
|0
|2021-01-04
|-
|SCB_ETHANOL
|SCB Ethanol Prices
|1
|Last
|0
|2020-04-27
|-
|SFE
|ASX Futures
|13
|L2
|1
|1980-01-02
|2019-11-03
|APAC
|Australia
|SGCOM
|SGX Commodities
|13
|L2
|1
|-
|-
|APAC
|Singapore
|SGFRT
|SGX Freight Futures
|13
|L2
|1
|-
|-
|APAC
|Singapore
|SGIDX
|SGX Index Futures
|13
|L2
|1
|-
|-
|APAC
|Singapore
|SGXFX
|SGX FX Futures
|13
|L2
|1
|-
|-
|APAC
|Singapore
|SGXNZ
|SGX Dairy Futures
|13
|L2
|1
|-
|-
|APAC
|Singapore
|SHFE
|Shanghai Futures Exchange
|1
|Last
|1
|2002-05-08
|-
|APAC
|China
|SIEE
|Shanghai - INE
|1
|Last
|2013-09-18
|-
|APAC
|China
|TAIWA
|Taiwan Futures Exchange (TAIFEX)
|1
|Last
|1993-03-29
|-
|APAC
|Taiwan
|TFEX
|Thailand Futures Exchange
|1
|Last
|2007-08-24
|-
|APAC
|Thailand
|TIFFE
|Tokyo Financial Exchange
|1
|Last
|1992-01-06
|-
|APAC
|Japan
|TOCOM
|Tokyo Commodities Exchange (TOCOM)
|1
|Last
|1992-01-06
|-
|APAC
|Japan
|TURK
|Turkish Derivative Exchange
|1
|Last
|-
|-
|EMEA
|Turkey
|WCE
|ICE Canada
|13
|L2
|1
|1979-01-23
|2008-05-04
|Americas
|Canada
In the Barchart Commodities blog More