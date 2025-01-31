Commodity Data and Prices

Global commodity prices and economic data delivered to you how you need it. Our APIs are fast, flexible, and easy to integrate into your workflow today.

Contact Us

Explore by Type

All Data Futures Data Physical Data Fundamental Data
Content Frequency Depth Options EOD History Tick History Region Country
Content Frequency Depth Options EOD History Tick History Region Country
Black Sea Grain Prices 1 Last 0 2020-11-05 - EMEA Pan-European
Grain Price & Basis Indexes 13 Last 0 2014-01-02 2018-06-04 Americas US
Production & Yield Forecasts (US) 1 Last 0 2014-03-06 - Americas US
Production & Yield Forecasts Planet (County) 1 Last 0 2024-05-01 - Americas US
Production & Yield Forecasts Planet (Crop Reporting District) 1 Last 0 2024-05-01 - Americas US
Production & Yield Forecasts Planet (National) 1 Last 0 2024-05-01 - Americas US
Production & Yield Forecasts Planet (State) 1 Last 0 2024-05-01 - Americas US
Production & Yield Forecasts (S. America) 1 Last 0 2018-12-11 - Americas US
Asia Pacific Exchange 1 Last 2018-05-28 - APAC Singapore
Basis Agro Brazil Grain Bids 1 Last 0 2021-07-06 - Americas Brazil
B3 Futures Exchange 13 L2 1 2002-04-15 2011-10-06 Americas Brazil
Grão Direto - Brazilian Grain Prices 5 Last 0 2021-06-01 - Americas Brazil
Budapest Stock Exchange 1 Last 0 - - EMEA Hungary
Commodity3 13 L1 0 2018-01-01 - Americas US
Commodity3 Bunker Prices 13 L1 0 2018-01-01 - Americas US
CME Group - CBOT 13 L2 1 1978-03-03 2008-05-04 Americas US
Cboe Futures Exchange 13 L2 1 2004-04-02 2009-11-24 Americas US
China Financial Futures Exchange 1 Last 1 2015-12-14 - APAC China
CME Group - CME 13 L2 1 1978-03-23 2008-05-05 Americas US
Retail Fuel Prices (Location) 1 Last 0 2019-02-12 - Americas US
Retail Fuel Indexes 1 Last 0 2019-02-12 - Americas US
Canadian Rack Prices 1 Last 0 2019-12-11 - Americas Canada
CME Group - COMEX 13 L2 1 1978-02-27 2008-05-04 Americas US
Zhengzhou Commodity Exchange 1 Last 1 2005-05-09 - APAC China
Dalian Commodity Exchange 5 Last 1 2004-01-02 - APAC China
Dubai Commodities Exchange (DGCX) 1 Last 0 2014-03-31 - EMEA UAE
European Energy Exchange (EEX) Agriculture 13 Last 1 2008-05-05 2008-05-05 EMEA Germany
European Energy Exchange (EEX) Environmentals 13 Last 1 2023-01-25 2023-01-25 EMEA Germany
European Energy Exchange (EEX) Gas 13 Last 1 2023-01-25 2023-01-25 EMEA Germany
European Energy Exchange (EEX) Power 13 Last 1 2023-01-25 2023-01-25 EMEA Germany
ICE Endex 13 L2 1 2010-08-16 2021-06-04 EMEA Netherlands
EOX Crude Oil Forward Curve 1 Last 0 2014-05-19 -
EOX Natural Gas Forward Curve 1 Last 0 2011-10-26 -
EOX Power Forward Curve 1 Last 0 2012-01-03 -
EOX Refined Products Forward Curve 1 Last 0 2014-01-23 -
Euronext Index Futures 13 L2 1 2003-06-23 2011-05-25 EMEA Pan-European
European Derivatives Exchange (EUREX) 13 L2 1 1990-11-28 1999-06-23 EMEA Germany
Evolution Markets Nuclear Fuel Prices 1 Last 0 2019-01-04 - Americas US
Evolution Markets RECs Prices 1 Last 0 2019-01-04 - Americas US
Evolution Markets USA Carbon Prices 1 Last 0 2019-01-04 - Americas US
Evolution Markets USA Coal Prices 1 Last 0 2019-01-04 - Americas US
Evolution Markets USA Emission Prices 1 Last 0 2019-01-04 - Americas US
FCC Daily Pulses Prices 1 Last 0 2024-09-02 - APAC India
Fastmarkets Biodiesel Prices 1 Last 0 2005-02-04 -
Fastmarkets Animal Fats and Oils - International Prices 1 Last 0 2000-10-16 -
Fastmarkets Animal Fats and Oils Prices 1 Last 0 2000-09-15 -
Fastmarkets Grain & Feed Ingredients Prices 1 Last 0 2000-09-15 -
Fastmarkets Hemp Prices 1 Last 0 2019-07-22 -
Fastmarkets Hide and Leather Prices 1 Last 0 2001-03-01 -
Fastmarkets Hide and Leather - International Prices 1 Last 0 2002-05-16 -
Fastmarkets Organic / Non-GMO Prices 1 Last 0 2014-05-09 -
Fastmarkets Animal Proteins Prices 1 Last 0 2000-09-15 -
Fastmarkets Sausage Casings Prices 1 Last 0 2000-09-13 -
Fastmarkets Vegetable Oils Prices 1 Last 0 2000-09-15 -
CME Group - CME (Globex Mini) 13 L2 1 - - Americas US
Gulf Mercantile Exchange 13 L2 1 - - EMEA UAE
GPC Pulses Price Report 1 Last 0 2025-01-30 - APAC India
Warsaw Stock Exchange 1 Last 1 2024-12-27 - EMEA Poland
Grao Direto Grain Prices 1 Last 0 2023-10-19 - Americas Brazil
Cash Grain Bids 13 Last 0 2008-10-02 2018-05-14 Americas US
Grain Bids V2 13 Last 0 2008-10-02 2018-05-14 Americas US
Hong Kong Futures Exchange 5 L1 1 1986-05-06 2008-05-05 APAC Hong Kong
ICE Europe - Commodities 13 L2 1 1989-07-24 2008-05-05 EMEA United Kingdom
ICE Futures Abu Dhabi 13 L2 2020-06-02 2020-06-02 EMEA UAE
ICE Futures Singapore 13 L2 1 2010-03-09 2010-03-09 APAC Singapore
ICE US 13 L2 1 1978-08-07 2008-05-04 Americas US
Japan Exchange Group (JPX) 1 Last 1 1985-11-01 - APAC Japan
Korea Exchange (Futures Market) 1 Last 1 - - APAC South Korea
ICE Europe - Financials 13 L2 1 1982-11-04 1999-06-21 EMEA United Kingdom
London Metal Exchange 13 L1 1 2011-12-16 2008-05-05 EMEA United Kingdom
Mercado a Termino de Buenos Aires (MATBA) 1 Last 2007-01-02 - Americas Argentina
Euronext Commodities (MATIF) 13 L2 1 2001-09-17 2011-05-25 EMEA France
Multi Commodity Exchange of India (MCX) 1 Last 0 2010-03-05 - APAC India
Bursa Malaysia 13 L2 1 2014-06-17 - APAC Malaysia
MEFF Derivatives 1 Last 1992-09-29 - EMEA Spain
MIAX Futures Exchange 13 L2 1 1980-01-01 2026-05-18 Americas US
MIAX Futures Exchange 13 L2 0 2026-05-18 2026-05-18 Americas US
TMX Futures 13 L2 1 1993-04-22 2010-04-05 Americas Canada
National Commodity & Derivatives Exchange (NCDEX) 1 Last 2004-07-27 - APAC India
NODAL Power Core 13 1 - - Americas US
NODAL Power Premium 13 1 - - Americas US
CME Group - NYMEX 13 L2 1 1978-05-15 2008-05-05 Americas US
ASX New Zealand Derivatives 13 L2 1 2007-01-03 2019-12-10 APAC New Zealand
New Zealand Derivatives (NZX) 1 Last 1 2008-05-16 - APAC New Zealand
NASDAQ OMX Nordic 1 Last 1 2012-01-27 - EMEA Sweden
OMX Nordic Power Exchange 13 Last 0 2023-03-23 2023-03-23 EMEA Pan-European
Prima Markets Global Biofuel Prices 1 Last 0 2006-12-11 -
Prima Markets Low Carbon Fuels and Feedstocks 1 Last 0 2014-11-12 -
Rosario Futures Exchange (ROFEX) 1 Last 2002-05-13 - Americas Argentina
Johannesburg Stock Exchange (SAFEX) 1 Last 1 2004-01-02 - EMEA South Africa
SCB EU Biofuel Prices 1 Last 0 2020-04-27 - EMEA Pan-European
SCB US Biofuel Prices 1 Last 0 2020-04-27 - Americas US
SCB Weekly Commodity Prices 1 Last 0 2021-01-04 -
SCB Ethanol Prices 1 Last 0 2020-04-27 -
ASX Futures 13 L2 1 1980-01-02 2019-11-03 APAC Australia
SGX Commodities 13 L2 1 - - APAC Singapore
SGX Freight Futures 13 L2 1 - - APAC Singapore
SGX Index Futures 13 L2 1 - - APAC Singapore
SGX FX Futures 13 L2 1 - - APAC Singapore
SGX Dairy Futures 13 L2 1 - - APAC Singapore
Shanghai Futures Exchange 1 Last 1 2002-05-08 - APAC China
Shanghai - INE 1 Last 2013-09-18 - APAC China
Taiwan Futures Exchange (TAIFEX) 1 Last 1993-03-29 - APAC Taiwan
Thailand Futures Exchange 1 Last 2007-08-24 - APAC Thailand
Tokyo Financial Exchange 1 Last 1992-01-06 - APAC Japan
Tokyo Commodities Exchange (TOCOM) 1 Last 1992-01-06 - APAC Japan
Turkish Derivative Exchange 1 Last - - EMEA Turkey
ICE Canada 13 L2 1 1979-01-23 2008-05-04 Americas Canada
Get Started Today

In the Barchart Commodities blog More 

Meet the New cmdtyView for Excel: Unlocking Live Market Data Across All Platforms
In a world where markets move by the second, having reliable, real-time data at your fingertips isn’t just helpful, it’s essential. Whether you're tracking physical commodity prices , assessing risk, or making trading decisions, fast and flexible access to data is key. That’s why Barchart has just launched the next generation...
2025-06-03  |  Read More
Inside the 2025 Grain Merchandising & Technology Roadshow
Grain merchandisers know that staying competitive means staying connected to better tools, better insights and better partnerships. That’s why Barchart is excited to announce the 2025 Grain Merchandising & Technology Roadshow , a free regional event series created to help connect grain professionals with cutting-edge technology, expert insights and valuable networking...
2025-05-15  |  Read More
Unlock Smarter Options Trading with the New Options Strategy Builder in cmdtyView Pro
Looking for a more intuitive way to trade and analyze options? The newly launched Options Strategy Builder in cmdtyView Pro lets you structure, test, and optimize your options strategies—all within a powerful, integrated platform. Whether you're a seasoned trader fine-tuning complex positions or a newcomer exploring strategies, this cutting-edge tool delivers...
2025-01-31  |  Read More