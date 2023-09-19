Retail Fuel Prices

Retail Fuel Prices

Access retail diesel and gasoline data from all major US travel centers - make better decisions and build better products with our price data.

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6,000+ Daily Prices

Deep coverage for all major service centers across the United States. We make it easy to create a landscape of the entire market through one simple API.

Historical Data

Historical Data is available over API, cmdtyView Pro, or cmdtyView for Excel. Perform analysis and deep research with our suite of easy-to-use tools.

More Than Just Prices

Our data incorporates more than just prices. With rich meta parking spaces, DEF lanes, scale availability, and business hours, you can quickly make powerful decisions.

Simple to use APIs to deliver data into your application

APIs
  • Historical data starting in 2019
  • Event-based API updates available via getQuote
  • Rich meta for ease of integration
  • Deploy a solution in minutes

Seamless integration into your workflow for pricing and risk

Integration
  • Data available over API or the cmdtyView Pro desktop
  • Feed your pricing & risk systems with valuable cash fuel data
  • Inquire for software distribution or enterprise licensing

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Explore Our Data

In the Barchart Commodities blog More 

Barchart Predicts Corn and Soybean Yield Will Exceed The USDA’s Latest Forecast
Hey there, agriculture aficionados and crop connoisseurs! Buckle up, because we've got some exciting news!  We just released our November 2023 Crop Production and Yield Forecasts for US corn and soybeans.   The most recent report sees end-of-season yield at 183.7 (bu/ac) for Corn, which is 8.8 (bu/ac) above the USDA’s...
2023-11-21  |  Read More
Barchart Expects Corn and Soybean Yields to Exceed USDA's Latest Projections
In the world of agriculture, few things are as crucial as accurate crop forecasts . Today, Barchart has unveiled its October 2023 Crop Production and Yield Forecasts for corn and soybeans in the United States. These forecasts offer valuable insights into what lies ahead for these crops. The most recent...
2023-10-17  |  Read More
Introducing 'Favorites’ in Marketplace Apps!
In today's fast-paced world, efficiency and ease of use are essential for businesses of all sizes. Whether you're a producer, grain merchandiser, or anyone involved in the commodities market, having the right tools at your fingertips can make a world of difference. That's why we're excited to introduce a new...
2023-09-19  |  Read More

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