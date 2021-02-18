An In-Depth Look at Commodity APIs from Barchart

February 18, 2021
This video gives you an in-depth look at the unique commodity data APIs available through Barchart. Simon Haslam, Founder of Blue Ocean Trading Services, Michael Browne, Head of Commodities at Barchart and Henry Dewing of Dewing Grain discuss Barchart's commodity data APIs and how these fast and flexible APIs are powerful tools for powering your website, applications, and software with reliable financial market data.