Sourcing Grain for Food Production

August 26, 2021
This video gives you an in-depth look into sourcing grain for food production. and provides a close look at the grain buying and procurement tools available within cmdtyView. Barchart’s Senior Sales Executive, Ryan Nelson, Product Analyst, Kristyn Tarpey, and Marketing Associate, Megan Hankins look into our collection of independent pricing benchmarks, and objective ingredient costs, provide an overview of the data available from the leading contributors in food and ingredient data and discuss how cmdtyView can provide you with an unparalleled view into supply/demand trends, pricing, risk, and trade flows.