Grain Market Outlook, plus an inside look at the latest offerings from Barchart

April 1, 2021
This exciting 2-part webinar features Barchart’s Head of Commodities, Michael Browne, and our guest host and grain market expert, Alan Brugler. During the session, Alan gives viewers an in-depth look into the current landscape of the grain market through a Grain Market Outlook. Michael then provides attendees with a close look at the latest tools and product offerings available from Barchart.