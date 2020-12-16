CPN Livestream Session featuring Urner Barry

December 16, 2020
Join Barchart's CEO Mark Haraburda, Joe Muldowney, CEO of Urner Barry, and Bob Chudy of Chudy Meat Consulting for an in-depth look into the Commodity Pricing Network (CPN) and the data being provided by Urner Barry, the leader in price reporting for the poultry, egg, meat, and seafood segments of the food industry.