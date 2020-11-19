Barchart’s Commodity on CME DataMine

November 19, 2020
Join CME Group's Managing Director of Ag Products, Tim Andriesen, and Head of Global Data Sales, David Gresky, as well as Barchart’s Head of Strategy, Keith Petersen, in this exclusive webinar which provides viewers with an in-depth look at Barchart Crop Production and Yield Forecasts and benchmark Barchart Grain Basis and Price Indexes which are now available to consumers in CME Group's DataMine platform.