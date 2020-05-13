Post WASDE Market Update and Season Preview

May 13, 2020
Barchart's Head of Strategy Keith Petersen and grain market expert Alan Brugler discuss the May 2020 WASDE report, plus give an inside look at Barchart's newly released whitepaper, Using Grain Yield Estimates to Predict Commodity Prices.

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