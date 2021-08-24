Weather Market Outlook, plus an inside look at the latest offerings from Barchart

August 24, 2021
This exciting 2-part webinar features Barchart’s Head of Commodities, Michael Browne, and Weather Market Expert, Kevin Marcus. During the webinar, Kevin discusses his findings from the August Crop Tour and the impact of the severe drought in the Northern plains, as well as the influence of global weather events on other important exporting countries. Michael then provides attendees with a close look at the latest tools available within Marketplace Apps, including our new eSign feature.