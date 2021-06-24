Grain Market Outlook, plus an inside look at the latest offerings from Barchart

June 24, 2021
This exciting 2-part webinar features Barchart’s Head of Commodities, Michael Browne, and our guest host and grain market expert, Darin Newsom. During the session, Darin gives viewers an in-depth look into the current landscape of the grain market through a Grain Market Outlook. Michael then provides attendees with a close look at the latest tools available within Marketplace Apps, including our new eSign feature!